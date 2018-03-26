Пенсии для людей со значительным стажем и низкими зарплатами будут увеличены без изменения формулы для расчета пенсий. Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу министерства Андрея Реву.

"Проблема заключается в том, что суммы взносов в пенсионную систему разные. С 2000 года все прозрачно и понятно – государственного регулирования практически не было. А вот трудовой стаж людей, которые вышли на пенсию до 2000 года, пришелся преимущественно на советские времена. И здесь возникают вопросы, потому что тогда государство регулировало зарплаты – фактически устанавливало их", – отметил министр.

По его словам, были сферы, которые хронически недофинансировались. "Например, крестьяне в колхозе – что они могли на трудоднях заработать? Даже когда им начали платить после 1965 года, это были копейки. А санитарки, младший медицинский персонал – их зарплаты 60-80 рублей. 40 лет человек работал и имеет пенсию 1300-1400 гривен", – добавил он.

По словам министра, сегодня идет работа по определению механизмов решения этой проблемы, обсуждаются различные варианты, но, при любых условиях, единственная формула пенсионного обеспечения останется неизменной. "Первый вариант, который рассматривается, это увеличение минимальной зарплаты. Повышаем минимальную зарплату – увеличиваются минимальная пенсия и поступления в Пенсионный фонд... На людей с маленькой пенсией и большим стажем это положительно повлияет", – отметил Рева.

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