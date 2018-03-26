Патрульные Львова задержали пьяного водителя автобуса междугороднего маршрута "Львов-Пустомыты".

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на полицию.

О водителе, который на дороге хаотично маневрирует полосами, сообщил водитель грузовика. Он, чтобы избежать столкновения, был вынужден выехать на встречную. Там же заблокировал водителя маршрутки и вызвал копов.

Пассажиров в автобусе не было. Драгер показал у водителя более двух промилле алкоголя в крови, что соответствует бутылке водки.

За нетрезвое вождение на него составили протокол, наказание ему изберет суд. Почему сел пьяным за руль, водитель полиции не пояснил.

"Пассажиров в маршрутке не было, по словам водителя, он уже ехал на базу", - говорит инспектор патрульной полиции Львова Марьян Шпитак.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП.

Также под Львовом перевернулся микроавтобус с пассажирами. Фото.