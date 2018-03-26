В Стамбуле неожиданно обвалилось полотно эскалатора метро. В момент чрезвычайного происшествия на ленте находились люди. Об этом сообщает News Turk.

Неисправность эскалатора обернулась серьезными травмами одного человека.

На видеозаписи видно, как произошла авария на подвижном участке эскалатора, который направлялся вниз. В какой-то момент эскалатор остановился. Люди продолжали опускаться самостоятельно. Некоторые уже подойдя к эскалатору, остановились.

Один парень ступил на ступени, держась за поручень. В это время произошел обрыв ленты эскалатора, механизм под лентой сработал в обратную сторону.

Причем, блокировка системы сработала не сразу.

СМИ выяснили, что пострадавшим оказался местный житель Мехмет Али Эрик. Он попал в больницу с серьезными травмами в результате несчастного случая.

Инцидент произошел 27 февраля около 17:30 по местному времени на станции метро Аязага в Стамбуле, однако турецкие СМИ опубликовали видеозапись только в понедельник, 26 марта.

Спасательная операция по спасению человека длилась более часа, после чего он был доставлен в больницу.

Как сообщала "Страна", на эскалаторе метро Крещатик произошло ЧП из-за женских каблуков.

Напомним также, что с эскалатора московского метро упали семеро китайцев, которые делали селфи.