Сотрудники консульства в Сиэтле, которое должно закрыться 30 марта, продолжат работу в другом диппредставительстве РФ в США или вернутся домой. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

В понедельник, 26 марта, ряд стран, в том числе США, Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Франция, Литва, Латвия объявили о высылке российских дипломатов. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".

По словам посла, у консульства в Сиэтле нет здания, помещение там арендовалось.

"Все сотрудники из генерального консульства продолжат работу или в одном из российских загранучреждений в США, или же они поедут домой", - отметил Антонов.

Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, но Россия это категорически отрицает.