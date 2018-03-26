Днем 25 марта в Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня". Пожар начался на четвертом этаже здания - рядом с кинотеатром, где в тот момент было много детей: показывали мультфильм "Шерлок Гномс". По данным МЧС на утро понедельника в "Зимней вишне" погибли как минимум 64 человека; еще шесть числятся пропавшими без вести. В отдельных точках торгового центра огонь не потушен до сих пор.

Еще с первой информации о пожаре родственники людей, оказавшихся внутри горящего торгового центра в Кемерово, стали собираться в спортзале ближайшей к пожару школы.

"Медуза" провела с ними несколько часов.

Женщины в зале в основном сидят, молча уставившись в пол или в стену. Когда одна из них снова внезапно всхлипывает, за ней почти сразу начинают плакать другие. Время от времени к ним подходят сотрудники скорой помощи и МЧС и предлагают выйти подышать воздухом или что-нибудь съесть.

"Мой сын догорает там, а вы мне бутерброд в глотку пихаете. Вы в своем уме вообще? — спрашивает женщина в синем платье и отталкивает руку подошедшей к ней сотрудницы МЧС.

Среди них Александр и Ольга Лиллевяли, укрытые одеялом в бело-голубую клетку. В "Зимней вишне" сгорели заживо три их дочери: двум было по 11 лет; младшей — пять.

Как рассказывает Александр Лиллевяли, в воскресенье он привел своих дочерей в кинотеатр на четвертом этаже торгового центра, купил им билет на мультфильм "Шерлок Гномс", каждой дочке — по стакану попкорна, проводил в зрительный зал и отправился на первый этаж ждать. Сеанс начался в 14:40, через полтора часа одна из дочерей позвонила Александру и сказала, что в зале появился дым и что они с сестрами не могут выбраться из зала, потому что дверь заперта. Лиллевяли ринулся на помощь; в тот момент в здании уже было очень много дыма.

"Я бежал по лестнице, кто-то сунул мне в руку мокрую тряпку, я закрыл ею нос. Когда добежал до четвертого этажа, разбил окно, чтобы тяга была наверх, а потом упал. Стал ползти, понял, что у меня не осталось сил, я так надышался угарным газом, что вот-вот упаду в обморок. Дочка постоянно звонила и звонила мне. Я только кричал ей в трубку, чтобы она старалась выбраться из зала, но ничего не мог сделать — впереди был уже огонь". По лицу мужчины текут слезы; он все время давит на глаза, чтобы их остановить.

Не сумев пробраться к детям, Александр сбежал по лестнице вниз, чтобы привести на подмогу сотрудников МЧС. На улице он встретил первую бригаду спасателей — они собирались тушить пожар сверху.

"Я им сказал, что на четвертом этаже дети заперты в задымленном зале, их нужно выводить, они еще живые. Эмчеэсники согласились, но целых три минуты, *****, три минуты надевали маски! И только потом зашли в здание, — продолжает Лиллевяли. — Я им показал лестницу, по которой быстрее всего можно прибежать в кинотеатр, и они сначала пошли за мной, а потом какой-то мужик сказал им, что на центральной лестнице огонь — и они, проклятые, побежали за ним. Я им говорю: "Дайте мне эту маску-самоспасатель, я сам их вытащу". А они мне: "Не положено. Все должно быть по распорядку". Мои девочки остались гореть из-за чертового порядка".

Ольга Лиллевяли приехала к "Зимней вишне" сразу после того, как муж сообщил ей, что дети погибли.

"Пока пожар шел, мы шесть часов стояли на улице, вообще никто к нам ни разу не вышел! — рассказывает женщина. - Торговый центр был оцеплен полицией с половины шестого. Полицейские вели себя крайне агрессивно. Мы бегали через улицу то взад, то вперед, пока эта "Вишня" горела, нас не подпускали, ничего не объясняли. Над зданием валили клубы дыма, наши дети горели, а мы просто наблюдали".

За те полчаса, что корреспондент разговаривала с Ольгой Лиллевяли, к ней трижды подошла соцработница и попросила повторить, сколько ее детей погибли и сколько им было лет. Женщина каждый раз послушно отвечала на каждый вопрос и каждый раз начинала плакать.

"В нашем государстве все так устроено, что вам все равно еще несколько раз придется давать показания, — сообщила ей соцработница. — Не плачь, слезы еще понадобятся, самое страшное еще впереди".

Как сообщала "Страна", в Кемерово охранник торгового центра отключил сирену после сигнала о пожаре

Также очевидцы утверждают, что охрана мешала детям спасаться от огня.