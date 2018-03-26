Национальный банк объявил тендер на закупку ковровых дорожек за 504 тысячи гривен. Об этом сообщают "Украинские новости".

В тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, говорится о закупке 42 ковровых полипропиленовых дорожек бежевого цвета с орнаментом в красно-темных цветах прямоугольной формы по краям дорожки; шириной - 1 метр, 1,50 метра, 2 метра, 3 метра (917,55 кв. м в сумме).

Ожидаемая стоимость закупки - 503 955 млн гривен.

Период уточнений установлен до 26 марта; период обжалования условий - 1 апреля.

Конечный срок подачи заявок - 5 апреля 2018 года, а начало аукциона - 6 апреля 2018 года.

Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 31 декабря 2018.

Напомним, Кабмин купил микроавтобусов на 22 миллиона, нарушив свой же запрет.

Как сообщала "Страна", в "Нафтогазе" признали, что обошли систему ProZorro при покупке 42 автомобилей.