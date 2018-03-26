В российском городе Кемерово из-за пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли десятки человек, в том числе дети. Количество погибших уже достигло 64.

Сообщается, что люди не могли выбраться из-за того, что мрогие аварийные выходы оказались перекрытыми. Много детей погибло в залах кинотеатра. По некоторым данным, двери в залы были заперты, поэтому никто не мог выйти.

В сети появляется множество видеороликов, на которых засняты подробности трагедии.

Камеры видеонаблюдения сняли, как начинался пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Огонь сразу был очень большим. Люди стали в панике убегать в разные стороны. Однако часть записи непосредственно перед тем, как вспыхнуло пламя, вырезана.

Пожар в "Зимней вишне" засняли с квадрокоптера.

Очевидцы засняли, как люди выбирались из здания.

Запись, сделанная внутри здания во время пожара. В помещении слышны крики и плач.

Некоторые посетители ТРЦ в отчаянии прыгали из окон.

В этом видеоролике спасшиеся люди рассказывают о том, как все происходило.

Так выглядит здание ТРЦ с высоты после пожара.