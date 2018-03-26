Москва в ближайшее время ответит каждой стране на высылку российских дипломатов. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

"Ответ будет зеркальный. Проработаем в ближайшие дни и дадим ответ по каждой стране", — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Украина вышлет 13 российских дипломатов из солидарности с Великобританией.

Кроме того, об аналогичных мерах заявили в США, странах Прибалтики, Польше, Германии. Помимо этого Вашингтон заявил о закрытии генконсульства России в Сиэтле.Среди дипломатов, высылаемых из США, оказались 12 сотрудников российской миссии при ООН.

Накануне в СМИ появилась информация, что двадцать стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Британская газета The Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что на такой шаг пойдут Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва и ряд других европейских государств.