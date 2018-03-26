В знак солидарности с Лондоном по делу об отравлении бывшего шпиона, экс-ГРУшника Сергея Скрипаля 14 из 28 стран-членов Европейского союза (ЕС) решили выслать дипломатов России.

Об этом заявил в понедельник глава Европейского совета Дональд Туск в своем Twitter.

"Сегодня 14 стран ЕС решили изгнать российских дипломатов после обсуждения проишествия с отравлением в британском Солсбери. Мы не исключаем введение дополнительных мер, включая дальнейшие высылки в ближайшие дни, недели", - написал Туск в микроблоге.

Фото: twitter.com/eucopresident

Ранее "Страна" сообщала, что Берлин высылает четырех российских дипломатов - МИД ФРГ.

Также мы писали, что США выcылают 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.