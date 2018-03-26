Половина стран Евросоюза высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля - Туск
В знак солидарности с Лондоном по делу об отравлении бывшего шпиона, экс-ГРУшника Сергея Скрипаля 14 из 28 стран-членов Европейского союза (ЕС) решили выслать дипломатов России.
Об этом заявил в понедельник глава Европейского совета Дональд Туск в своем Twitter.
"Сегодня 14 стран ЕС решили изгнать российских дипломатов после обсуждения проишествия с отравлением в британском Солсбери. Мы не исключаем введение дополнительных мер, включая дальнейшие высылки в ближайшие дни, недели", - написал Туск в микроблоге.
Фото: twitter.com/eucopresident
Ранее "Страна" сообщала, что Берлин высылает четырех российских дипломатов - МИД ФРГ.
Также мы писали, что США выcылают 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
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