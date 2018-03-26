Около десяти перевозчиков набросились на Геннадия Осьмака, редактора местного интернет-издания "Новый Визит", когда тот начал снимать акцию протеста против налаживания легального автобусного сообщения в пункт пропуска "Чонгар". Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Агрессивно настроенные мужчины толкали журналиста, препятствуя выполнению профессиональных обязанностей, оскорбляли, угрожали расправой, пытались вырвать из рук телефон и разбить его, а в завершение - разорвали куртку.

Инцидент произошел 22 марта, когда около сотни перевозчиков-нелегалов вышли на акцию протеста к зданию Генического райгосадминистрации. Геннадий Осьмак, который в это время находился в РГА, узнав о собрании перевозчиков, отправился к месту событий, чтобы осветить ситуацию.

Геннадий подчеркивает, что перед началом съемки представился и объяснил, что он - журналист и хочет пообщаться с протестующими. Сначала, присутствующие были не прочь такого сотрудничества, и впоследствии настроение у перевозчиков изменился. И около десяти человек начали толкать и оскорблять журналиста.

"Полиция, которая присутствовала на акции протеста, вообще никак не отреагировала на эти события. Только, когда началась потасовка и я начал звать на помощь, вмешались. Собственно, если бы не это, то, вероятно, разорванной курткой не обошлось, - в комментарии НСЖУ сообщил Геннадий Осьмак. - Я обратился к правоохранителям, уже общался со следователем, получил выписку о внесении уголовного производства по статье 171 в Единый реестр досудебных расследований".

Эту информацию подтвердил пресс-службе НСЖУ и следователь Генического ОП ГУНП в Херсонской области Юрий Ярош.

Однако по совету секретаря НСЖУ, правозащитника Валерия Макеева, Геннадий Осьмак собирается подать еще заявление о дополнительном квалифицирования противоправных действий по ч.4 ст.345-1 УК, поскольку, от организованной группы лиц звучали угрозы о насилии над журналистом и намерение его обидеть.

"Также отдельно от уголовного производства советую подать в полицию заявление по составлению протокола и направления материалов в суд с целью привлечения к ответственности виновных по ст.173 КоАП за "мелкое хулиганство". Такое действие поможет установить факт противоправных действий конкретными лицами и будет способствовать расследованию уголовного преступления, а также имеет значение для полноты наказания лиц, противодействовали журналисту", - говорит Валерий Макеев.

По его словам, в действиях полиции прослеживаются очевидные факты служебной халатности: правоохранители не защитили право журналиста на профессиональную деятельность, не сдали на месте протокол об административном правонарушении по ст.173 КоАП. Поэтому здесь следует обращаться в прокуратуру.

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