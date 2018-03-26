С 28 по 31 марта Землю вновь накроют магнитные бури. В остальные дни геомагнитных возмущений не предвидится. Об этом сообщает Обозреватель.

По данным издания, в Институте геофизики сообщили, что 28 и 31 марта прогнозируется легкое магнитное возмущение, а 29 и 30 марта - полноценные магнитные бури.

По словам терапевта-кардиолога Виктории Форосенко, метеозависимые люди в дни магнитных бурь могут ощущать приступы головной боли, слабость и раздражительность.

Напомгим, магнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.

Ранее "Страна" писала о том, что астрономы рассказали, когда ждать магнитные бури в апреле.

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