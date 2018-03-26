Литва высылает трех российских дипломатов в связи с отравлением в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс агентству BNS.

"Мы вручили ноту послу о том, что три сотрудника посольства объявляются персона нон грата в связи с деятельностью, которая не согласуется со статусом дипломата", - сказал он.

Он отметил, что высылаемые лица должны будут покинуть Литву в течение недели.

Департамент госбезопасности Литвы утверждает, что "сейчас лица, связанные с российской разведкой, составляют треть дипломатического персонала России в Литве", пишет BNS.

МИД Литвы также инициировал вовлечение десяти граждан России в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну, отмечает агентство.

Ранее "Страна" сообщала, что Берлин высылает четырех российских дипломатов - СМИ.

Также США выcылают 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.