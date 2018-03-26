В сегодняшнем судебном заседании по делу Крысина, который подозревается в нападении на митингующих на Майдане и убийстве журналиста Вячеславе Веремия, суд решил дать подозреваемому личную охрану, охрану жилища и имущества.

Об этом написал волонтер Роман Синицын в Facebook.

Ранее защитники Крысина и он сам заявляли, что ему угрожают, на его дом нападают титушки.

"Суд дал Крысин личную охрану, охрану жилища и имущества. Норм, за государственный счет, его теперь менты охранять. Напомню, что это в очередной раз суды в разных делах дает ему государственную охрану. Правда, прошлые разы, находясь под. государственной охраной он умудрился стрелять на заправке и рубиться с маршутчикамы и бандиты за крышевание перевозок на Житомирской. Гранату еще возил. Ну и ясно, что сотрудники полиции охраны, никакой ответственности за это не понесли", - напомнил Синицин.

Фото: facebook.com/romabra

Как сообщала "Страна", ранее в ГПУ завили, что обвиняемый Юрий Крысин имеет покровителей среди высокопоставленных силовиков.

Мы писали, что предудущее заседание суда по Крысину перенесли, но он боится выходить на улицу из-за поджидающих активистов.

Также мы рассказывали, что под зданием суда, где идет дело против Крысина, дежурят полсотни титушек.