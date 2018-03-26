Украина вышлет 13 российских дипломатов из солидарности с Великобританией. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. А как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - написал президент.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Накануне в СМИ появилась информация, что двадцать стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Британская газета The Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что на такой шаг могут пойти Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва и ряд других европейских государств.

Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

Ранее "Страна" сообщала, что Скрипали на 4 часа отключали GPS в день отравления.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают консульство РФ в Сиэтле.