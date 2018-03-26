Испанская полиция задержала украинского хакера Дениса К, который занимался взломом банкоматов и организовал атаки на 100 банков в России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра внутренних дел Испании Хуана Игнасио Соидо, полицейские успешно справились с самой важной операцией национальной полиции в области борьбы с киберпреступностью по числу украденных денег.

Сообщается о похищении более миллиарда долларов.

Расследование велось 3 года. "Хакер стоит за организацией сотен хакерских атак по всему миру, опустошал банкоматы, опустошал счета. Хакерские атаки совершались на почти все российские банки", - заявил Соидо на пресс-конференции в Мадриде.

По данным испанского МВД, преступники смогли атаковать 400 банков в России. Из крупных банков не был атакован только Сбербанк. При этом из 50 российских банков деньги были похищены. Именно российские банки были главной целью преступников, хотя атаки распространялись и на другие страны.

Известно, что ранее украинский хакер уже отбывал наказание в России. Он приехал в Аликанте в 2014 году из Украины. В настоящее время он находится в тюрьме в Испании, дело будет передано Национальному суду, вопрос об экстрадиции пока не стоит.

Помимо задержанного, организаторами атак были еще трое - граждане Украины и России. Они общались между собой через форумы и лично не взаимодействовали. С помощью вредоносного программного обеспечения преступники подключались к банкоматам и информационным системам банков.

Это позволяло снимать наличные (к банкомату подходил человек, который снимал деньги), менять счета отправки переводов. После атак деньги переводили в криптовалюту. Среднюю сумму каждой атаки испанские правоохранительные органы оценивают в 1,5 миллиона долларов.

Вирусы проникали в банки через электронную почту. Помимо России, атаки совершались в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Украине и на Тайване. Кроме того, в 2017 году хакеры совершали атаки на банкоматы в Мадриде - на общую сумму в полмиллиона евро.

Как сообщала "Страна", в Киеве при странных обстоятельствах пропал бизнесмен Денис Кожушко.

Напомним также, что основатель журнала о майнинге рассказал, как СБУ украла у него полмиллиона в криптовалюте.

А после похищения Лернера многие майнеры задумались над эмиграцией. Например, в Беларусь".