Власти США высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают консульство РФ в Сиэтле.

Такие меры, сообщили представитель администрации президента США Дональда Трампа, принимаются в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет РИА "Новости".

Кроме того, пояснил он, высылка дипломатов должна послужить сигналом того, что в США "недопустимо много" сотрудников российских спецслужб.

Среди дипломатов, высылаемых из США, 12 сотрудников российской миссии при ООН. Речь, как пояснил собеседник агентства, идет о сотрудниках российских спецслужб, использующих миссию при ООН как прикрытие.

Высылаемые дипломаты должны будут покинуть Соединенные Штаты в течение семи дней.

Ранее "Страна" сообщала, что отравление Скрипаля. Трамп может объявить о высылке из США дипломатов России - СМИ.

Также Украина не высылает российских дипломатов из-за политзаключенных - Геращенко.