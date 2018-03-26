В Мелитополе мужчина с собакой пересек ограждение аэродромного поля и двигался в сторону складов вооружения. Злоумышленник был задержан патрульным 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ, которая дислоцируется в Мелитополе. Инцидент произошел 25 марта около 22:20. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

По предварительным данным, мужчина оказался жителем села Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области, 1978 года рождения.

"Военнослужащий доложил дежурному части. Заметив патрульного, нарушитель начал убегать. Военнослужащий подал команду "Стой, стреляю" и после невыполнения требования остановиться, применил оружие (осуществил предупредительный выстрел вверх), после чего нарушитель остановился и был задержан. У задержанного при осмотре не было при себе документов, подтверждающих личность, оружия и взрывчатых веществ не обнаружено", - сказано в сообщении.

Задержанный был передан представителям Национальной полиции.

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