Власти ФРГ приняли решение о высылке четырех российских дипломатов и-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает Twitter внешнеполитического ведомства.

"Сегодня мы высылаем из страны четырех российских дипломатов", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/germanydiplo

Такое же решение ожидается от правительства Франции и других европейских стран.

С одной стороны, этот шаг обосновывается солидарностью с Великобританией, с другой стороны, с отсутствием сотрудничества России в области информирования об операциях по разработке химического оружия, пишет издание.

Ранее "Страна" сообщала, что Польша и страны Прибалтики срочно вызвали российских послов.

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