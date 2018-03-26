Киевский футбольный клуб "Динамо" проинформировал, что 1 апреля на матче в рамках 25-го тура Украинской Премьер-лиги, который пройдет в Мариуполе (Донецкая оласть), для болельщиков выделят отдельный сектор на мариупольском стадионе. Об этом сообщается на официальном сайте ФК "Динамо".

Стоимость билета в этот сектор для фанатов "Динамо" – 40 грн, а приобрести их можно в день матча в гостевой кассе.

"Важно! При въезде в город Мариуполь будет проводиться проверка наличия документов, удостоверяющих личность. Граждане без документов не смогут въехать в город", - отмечается в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что "Динамо" выполнит вердикт CAS и поедет на игру в Мариуполь.

Также мы сообщали, что Арбитраж в Лозанне отказал "Динамо" по иску к ФФУ о техническом поражении в Мариуполе.