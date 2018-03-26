Накопленные на банковских счетах и ​​в виде наличных денег доходы первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина выросли в два раза за 2017 год.

Об этом свидетельствуют данные декларации Аброськина за 2017 год, передает УНН.

В декларации о доходах за 2017 год Аброськин указал, что у него имеется $44 000 наличных, а на банковских счетах - $2450 и 200 558 гривен. В декларации милиционера за 2016 год указано, что из денежных активов он имел всего $25 тыс.

Таким образом, всего за год первый заместитель председателя Нацполиции увеличил свои накопления больше чем в два раза.

Основным видом дохода Аброськина является заработная плата, общую сумма которой в 2017 году достигла чуть более 1 млн грн - 1 039 036 грн.

Напомним, по подсчетам журналистов, в течение предыдущих трех лет Аброськин также активно умножал свои денежные накопления.

Как сообщала "Страна", более чем в два раза за 2017 год разбогател и начальник Генштаба - Командующий ВСУ Виктор Муженко. Он задекларировал 791 549 гривен доходов за 2017 год, что более чем в два раза больше, чем в 2016 году.

А внефракционный депутат Дмитрий Ярош задекларировал 598,5 тыс. грн доходов за 2017 год. Кроме того, нардеп внес в декларацию две квартиры, два дома и право на ТМ "Визитка Яроша".