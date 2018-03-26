Сборная Аргентины, которую называют одним из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу, свой очередной контрольный матч проведет против сборной Испании завтра, 27 марта.

Первую игру "альбиселесте" выиграли у сборной Италии со счетом 2 - 0. Примечательно, что в этом поединке, из-за проблем со здоровьем, не принимал участия Лео Месси.

После матча главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли сравнил давление на Месси перед ЧМ-2018 с пистолетом, приставленным к голове.

Об этом сообщает испанская газета Маrca.

"У Месси к голове приставлен револьвер, который называется Кубок мира, и если он не выиграет турнир, то будет выстрел. Что я заметил, так это то, что негатив от международных выступлений уничтожает Месси. На данный момент я чувствую, что тренирую лучшего игрока в истории. Это парень, который остается лучшим в мире на протяжении 10 лет.

Будучи тренером сборной, ты должен находить лучших и определять им верные роли. Лео должен играть так же, как и в клубе, менять его позицию - это безумие", - рассказал Сампаоли.

Ранее "Страна" сообщала, что Марадона дал совет Месси, как выиграть чемпионат мира по футболу.