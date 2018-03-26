"У Месси к виску приставлен револьвер", - тренер сборной Аргентины
Сборная Аргентины, которую называют одним из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу, свой очередной контрольный матч проведет против сборной Испании завтра, 27 марта.
Первую игру "альбиселесте" выиграли у сборной Италии со счетом 2 - 0. Примечательно, что в этом поединке, из-за проблем со здоровьем, не принимал участия Лео Месси.
После матча главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли сравнил давление на Месси перед ЧМ-2018 с пистолетом, приставленным к голове.
Об этом сообщает испанская газета Маrca.
"У Месси к голове приставлен револьвер, который называется Кубок мира, и если он не выиграет турнир, то будет выстрел. Что я заметил, так это то, что негатив от международных выступлений уничтожает Месси. На данный момент я чувствую, что тренирую лучшего игрока в истории. Это парень, который остается лучшим в мире на протяжении 10 лет.
Будучи тренером сборной, ты должен находить лучших и определять им верные роли. Лео должен играть так же, как и в клубе, менять его позицию - это безумие", - рассказал Сампаоли.
Ранее "Страна" сообщала, что Марадона дал совет Месси, как выиграть чемпионат мира по футболу.