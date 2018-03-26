В ответ на химическую атаку против Скрипаля в Солсбери британские власти намерены "принять меры" в отношении российского капитала сомнительного происхождения.

Об этом заявил министр обороны Гэвин Уильямсон, передает Интерфакс.

"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого делаются необходимые шаги", - сообщил британский чиновник.

При этом он отметил, что он не готов рассказать о всех дальнейших шагах Лондона в отношении Москвы, так как о них должна сообщить премьер-министр Тереза Мэй.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 дипломатов РФ и об отмене визита главы российского МИД Сергея Лаврова в страну из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Как сообщала "Страна", Скрипали на 4 часа отключали GPS в день отравления. В британской полиции отказались обсуждать эту информацию, так как пока не могут комментировать ход расследования.

Отметим, что близкая подруга отравленного Скрипаля боится говорить с полицией.