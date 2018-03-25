26 марта 2018 года начинается Страстная неделя (седмица) у католиков, протестантов и других христиан западного обряда. Страстная неделя – это последняя седмица Великого поста, предшествующая Пасхе - Великому празднику воскресения Христова.

На Страстной неделе христиане вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.

В ночь на 1 апреля католики встретят Светлую Христову Пасху. У всех христиан, независимо от конфессии, каждый день Страстной седмицы из-за своей огромной значимости носит название "Великий" - Великий понедельник, Великий Вторник и т.д.

Самыми важными и трагическими являются дни со Страстного четверга по Страстную пятницу – это время предательства, страданий, крестной муки и смерти Христа. В католицизме Великий четверг, Великая пятница и Великая суббота объединены в Пасхальное триденствие.

В 2018 году Страстная неделя, которая наступает после Вербного (Пальмового) воскресенья, для западных христиан продолжается с 26 марта по 1 апреля.

Видео: instagram.com

У православных христиан Страстная седмица начнется на неделю позже, 2 апреля.

Фото: instagram.com

На Страстной неделе христиане вспоминают последние дни земной жизни Спасителя, в том числе в форме театрализованных выступлений.

Фото: instagram.com

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