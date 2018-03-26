Сегодня, 26 марта, Кассационный административный суд Верховного суда запретил гражданам отказываться от получения карт удостоверения личности (ID-карточек) по религиозным убеждениям. Об этом сообщают "Украинские новости".

Суд рассмотрел иск жительницы Коростеня Житомирской области Натальи Дегтярь как образцовое дело. Таким образом, решение Верховного суда в данном деле является обязательным и подлежит выполнению во всех аналогичных судебных спорах.

Напомним, 15 февраля ВСУ открыл производство по данному образцовому делу.

Дегтярь подала иск в Житомирский админсуд 30 ноября 2017 года.

В иске она просила обязать Государственную миграционную службу оформить ей не ID-карточку, а документ в форме паспортной книжечки. Обращение обоснованно тем, что истица из-за своих религиозных верований и убеждений возражает, чтобы паспорт гражданина Украины ей делали в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, содержащим ее персональные данные.

Истец также утверждала, что паспорт гражданина Украины может изготавливаться как в форме ID-карточки, так и в форме книжечки. Поэтому, по ее мнению, изготовление паспорта в форме бесконтактной карточки является правом, а не обязанностью гражданина, и Миграционная служба не имеет права обязывать граждан получать исключительно ID-карточки.

Как сообщала "Страна", в ГМС отчитались, сколько ID-карт и биометрических загранпаспортов выдали с начала года