В феврале этого года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины вырос на 0,85%, или на $0,65 млрд - до $76,76 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В национальной валюте госдолг сократился на 2,97%, или на 63,24 млрд грн – до 2,069 трлн грн.

В то же время, соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП впервые с 2011 года уменьшилось в сравнении с предыдущим годом (с 80,9% на конец 2016 года до 71,8% на конец 2017 года).

Ранее "Страна" сообщала, то госдолг Украины вырос в 4 раза и перевалил за 2 трлн гривен.

Также общий госдолг Украины за год увеличился на $5 миллиардов.