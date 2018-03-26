Военный летчик и исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта Владислав Волошин, который застрелился в собственной квартире, ранее предпринимал попытку совершить самоубийство.

Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз, передает ТСН.

По его словам, летом 2016 года Волошин вернулся со службы домой и сказал жене, что она его больше не увидит, потому что он собирается застрелиться. Женщина вместе с товарищем летчика несколько часов уговаривали не уходить из жизни.

После этого жена нашла Волошину психолога, но, как рассказала женщина, он отказался от психологической помощи. В то же время Мороз добавил, что с Волошиным работал психолог воинской части, который подтвердил, что летчик нуждался в психологической помощи, однако отказывался от нее.

Также руководитель полиции Николаевщины уточнил, что сейчас следствие рассматривает такие версии трагедии: несчастный случай, самоубийство, связанное с профессиональной деятельностью, доведение до самоубийства, самоубийство из-за конфликта во время службы, самоубийство из-за семейных проблем, самоубийство в состоянии душевного волнения.

"Сейчас назначены судебно-медицинская и иммунологическая экспертизы, а также принято решение о посмертной психологической и ряде других экспертиз. Отмечу, по психологической экспертизе материалы направлены в Киев. Пока выводов экспертиз нет, но, думаю, в ближайшее время версия о несчастном случае при неосторожном обращении с оружием будет отброшена", - сказал Мороз.

Как сообщала "Страна", губернатора Николаевской области Савченко допросили по делу Волошина. Также допрошен заместитель губернатор и заместитель директора аэропорта.

Отметим, что летчик Волошин получил странный звонок за день до самоубийства.