В Кемерово охранники перекрыли пожарные выходы в ТЦ "Зимняя Вишня, где погибли 64 человека. При получении сигнала о пожаре работники торгового центра также отключил систему оповещения. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

"Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях", - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следователи задержали и допросили четырех подозреваемых. Решается вопрос о задержании пятого подозреваемого. Это сотрудник частного охранного предприятия, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, установило следствие.

Фото: t.me/sledcom_rf/671

Среди допрошенных - технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором начался пожар, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Фигурантами уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове могут стать до десяти человек. Уже определен круг основных подозреваемых, чьи действия либо бездействие так или иначе связаны с трагическими последствиями пожара.

Как сообщала "Страна", над зданием вновь клубится дым.

При этом очевидцы утверждают, что охрана мешала детям спасаться от огня.