После пожара в Кемерово, где погибло уже 64 человека, в соцсетях заговорили о том, что современные торговые центры - это "душегубки". В них нарушены все мыслимые нормы пожарной безопасности - и не только в России, но и в Украине.

Случай с Кемерово действительно стал показательным: начиная с того, что ТРЦ "Зимняя вишня" почти не проверялся пожарными, заканчивая тем, что спасающимся от пожара было практически некуда бежать, что и вызвало массовые жертвы.

Опыт трагедии в Кемерово также показывает, что конструкции торговых центров на постсоветском пространстве держатся "на соплях" и быстро выгорают.

"Страна" собрала отзывы на трагедию в Украине.

Почему загорелась "Зимняя вишня"

Почему никто из надзорных органов не замечали проблем в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" - в этом сейчас разбираются следователи.

Очевидно одно: при правильной организации противопожарной безопасности человеческий фактор должен быть сведен к нулю (если, конечно, это не теракт).

Судя по видео, которое было опубликовано недавно, ТРЦ загорелся внезапно - как спичка. Никто даже не успел организовать эвакуацию - люди просто увидели клубы дыма и побежали.

Пожарная сигнализация в торговом центре не сработала (по другим данным - ее отключили после срабатывания. Хотя непонятно - зачем). Сообщения о пожаре спасатели получили, когда люди начали массово звонить с мобильных. И, возможно, в этом главная причина внезапности пожара: если бы сработало оповещение, то людей бы удалось вывести раньше, чем пламя разгорится.

Второй фактор массовости жертв - это запутанная система пожарных выходов, на которой не было даже световых указателей. Кемеровчане пишут в соцсетях, что она похожа на лабиринт. Охрана эвакуировалась - а проще говоря, сбежала - первой, и некому было показать людям, куда двигаться, чтобы покинуть здание.

Помимо оповещения, не сработали в здании и противопожарные разбрызгиватели. Неудивительно, что уже через несколько часов после бушующее пламя обрушило крышу.

Из того, что накопали уже сейчас журналисты и следователи - это странные и нечастые проверки "Зимней вишни" со стороны пожарной охраны. Они не вносились в единые базы по проверкам - в то время как протоколы этих проверок на местах есть.

Отдельная тема для разговора - это токсичный пластик и поролон, которые при горении выделяют отравляющие вещества. Эксперты, опрошенные российскими СМИ, говорят, что такими материалами массово оборудуются отечественные торговые центры, хотя, например, при обустройстве детских аттракционов это категорически запрещено. Напомним, одна из версий возгорания - это поджог поролона на детской площадке.

Все три уголовные дела, возбужденные по результатам трагедии, касаются именно нарушения правил противопожарной безопасности со стороны администрации "Зимней вишни". Проверяется также коррупционная составляющая.

В Украине ситуация такая же?

В социальных сетях многие пишут о том, что такое может произойти в любом торговом центре Украины.

"Трагедия в Кемерово показывает: любой супермаркет - потенциальная братская могила.

Обычная картина: пожарные лестницы закрыты. Аварийные выходы закрыты. Узкие эскалаторы, иногда работающие только вверх. Пустое пространство в центре с хлипкими перилами.

Перечислять можно долго.

Надо требовать у администраций соблюдения норм пожарной безопасности", - пишет в Facebook журналист Алексей Романов.

В комментариях у Романова описали, как выглядит практически любой "типовой ТРЦ:

"Начнём с начала. Окон практически нет. Стены глухо зашиты горючей пластиковой облицовкой. Внутри лабиринты из стекла и горюче-вонючего пластика (этакая гигантская мышеловка для потенциального покупателя). Указателей аварийных выходов нет или они практически незаметны. Сами выходы не рассчитаны на одновременный выпуск большого количества людей.

Короче, любой ТРЦ - это Титаник с 16-ю шлюпками", - пишет Марина Прохорова.

Украинский эксперт по недвижимости Елена Маленкова пишет о причинах подобных трагедий, которые вполне актуальны и для Украины:

Пожар в Кемерово, как и в любом другом городе - абсолютно прогнозируемое событие, если учитывать причинно-следственные связи.

Смотрите сами:

1. Земля под ТЦ выделяется людям "своим", "особам, приближённым к императору".



2. Разрешение на строительство, проектная документация, все ТУ и прочая- тоже как своим.



3. Лицензия на производство работ по противопожарным мероприятиям - опять же, людям, лояльным к власти.



4. Ежегодные проверки- там же свои родные! То есть, сертификаты, разрешения- без особой проверки.

Вы думаете, что коррупция- это когда вы даёте взятку и решаете вопрос "без бюрократии"?

Нет, коррупция- это вертикаль и несменяемость власти. Это круговая порука. Это техногенные катастрофы и контрафактные детали, из-за которых падают самолёты.

Это пожары в торговых центрах, в которых гибнут дети.

Мой друг, который 25 лет летает командиром экипажа, говорит, что у них на разборах полётов рассматривается любая нештатная ситуация, где бы она не произошла: в Украине, в России, в США. Чтобы не допустить повторения.

Я бы очень хотела, чтобы мы тоже сделали выводы с Кемеровской трагедии, а не только посочувствовали. Чтобы задумались о причинно-следственных связях".

Российская журналистка Анастасия Кашеварова пишет о проблематике торговых центров, которая зеркально отражает и ситуацию в Украине:

"Торговые центры, в основе своей, построены так, что практически нет окон. Нет выходов на пожарную лестницу снаружи здания. Да собственно и пожарных лестниц нет. Строительные материалы по зарубежной технологии - выделяющие ядовитый дым ускоряющий смертельный исход. Внутреннее расположение больше напоминают лабиринты, из которых не возможно при трагедии выбраться, а при взрыве - огромное количество стекла, которое увеличивает количество жертв.

И вот этих душегубок, крематориев по стране - дофигища. Потому что дешёвая типовая схема строительства. Она безопасна лишь для владельцев магазинов, воры не проникнут, хулиганы.

Капитал давно не думает о людях. Но хотя бы государство о них подумало".