Американский дизайнер моды Вирджил Абло занял кресло креативного директора мужской линии французского дома моды Louis Vuitton после того, как модный дом отказался от худых моделей.

Об этом пишет The Guardian.

Абло сменил на этом посту британца Кима Джонса, который перешел в Dior. Абло был главой фирму по разработке и выпуску одежды класса люкс спортивного фасона Off-White.

Он также работал стилистом рэпера Канье Уэста.

Абло прославился, в частности, тем, что весьма удачно преобразовал дизайн несколько классических моделей кроссовок Nike.

Теперь Вирджил Абло должен представить первую разработанную для Louis Vuitton коллекцию мужской одежды "в июне этого года, на Парижской неделе моды".

Как сообщала "Страна", на показе в Милане дом моды D&G заменил моделей гламурными дронами.