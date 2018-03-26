В Киевской области полиция задержала "вора в законе" из Грузии по кличке "Рамаз Багдадский".

Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

"Оперативники уголовного розыска столицы вместе с коллегами из Киевской области задержали Рамаза Багдадского на территории области", - сказано в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

45-летний криминальный авторитет из Грузии, который был "коронован" в 1998 году, прибыл в Киев в 2011 году. За эти годы его несколько раз задерживали и выдворяли за пределы Украины, после чего он возвращался с чужими документами. Основная "специализация" - рейдерство и квартирные кражи.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что из Украины, второй раз за полгода, выдворили вора в законе по кличке Профессор.

Также из Украины выдворили гражданина Молдовы, который был смотрящим в Хмельницком.