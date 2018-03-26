Медсестер "Охматдета" подозревают в краже лекарств на 8 млн гривен
Семерым работникам "Охматдета"предъявили обвинения по фактам присвоения лекарственных средств в особо крупных размерах.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Досудебным расследованием установлено, что заведующий аптечным складом путем злоупотребления своим служебным положением в период с 2012 по 2015 годы присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн. грн.
Кроме того, в рамках указанного уголовного производства сообщили о подозрении шести старшим медсестрам, которые присвоили лекарственных средств на общую сумму около 5 млн. грн.
По результатам предварительного расследования заведующему аптечным складом сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Шестерым старшим медицинским сестрам отделений сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2,3,4 ст. 191 УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Досудебное следствие продолжается.
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