В Сыховском районе Львова сегодня утром мужчина облил кислотой сожителя своей бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львова.

"Сегодня, 26 марта, в 9:50 в милицию поступило сообщение от медиков о том, что в одну из львовских больниц был доставлен 47-летний львовянин, которому поставлен диагноз" ожоги кислотой второй степени восьми процентов кожи головы и ожог глаз. Как установили правоохранители, на улице Чукарина около 9:00, потерпевшего облил кислотой 53-летний бывший муж его сожительницы", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Санкция статьи предусматривает наказание - исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.

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