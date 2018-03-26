Порнозвезда Сторми Дэниелс рассказала пикантные подробности о романе с женатым политиком. Несмотря на угрозы в свой адрес она заявила, что не желает скрывать от широкой общественности никаких деталей. Об этом 39-летняя блондинка рассказала в интервью The Daily Mail.

Сторми вспомнила, как произошло ее знакомство с Трампом в 2006 году. Миллиардер взялся хвастаться перед ней журналом, на обложке которого было его фото. И был за это наказан.

"Я cказала: "Кто-то должен взять этот журнал и отшлепать тебя ним", - со смехом рассказала актриса, добавив, что никогда не забудет выражения лица, которое было у Трампа.

"Просто я не думаю, что кто-то когда-то так с ним говорил, особенно молодая женщина, такая как я. И я сказала: "Дай-ка мне его", и помню, как он сказал: "Ты этого не сделаешь. Дай сюда". И он это сделал, а я ему: "Повернись, спусти штаны", - поделилась воспоминаниями Дэниелс.

"Он повернулся и немного спустил свои брюки - понимаете, на нем было нижнее белье, и я шлепнула его несколько раз", - отметила она.

По словам Сторми, после этого Дональд стал "совершенно другим человеком".

"Он сказал: "Вау, ты ... ты особенная. Ты напоминаешь мне мою дочь. Ты умная и красивая женщина, с которой нужно считаться, и ты мне нравишься. Нравишься", - растаял Трамп.

Дэниелс спросила Трампа о его жене Мелании и сыне Бэрроне, которому тогда было всего несколько месяцев. "Он отмахнулся, сказал: "О да, да, знаешь ли, не беспокойся об этом. У нас даже отдельные комнаты и всякое такое", - заверил ее Дональд.

Женщина подчеркнула, что 60-летний на тот момент Трамп ее сексуально не прельщал, но она все равно занималась с ним сексом, причем без презервативов. Она делала это с согласия и жертвой себя отнюдь не считает.

Сторми подчеркнула, что влиятельный любовник никогда не акцентировал на том, что она должна держать в тайне то, что между ними было. Но в 2011 году, когда порнодива приняла предложение известного таблоида продать эту историю, она получила реальную угрозу.

"Я была на парковке, направлялась на занятия по фитнесу с моей маленькой дочкой. Знаете, вынимала креслице с заднего сиденья, сумку с подгузниками, все это вытаскивала. И какой-то чувак подошел и сказал мне: "Оставь в покое Трампа. Забудь ту историю. "А потом наклонился, посмотрел на мою дочь и сказал: "Какая хорошенькая маленькая девочка. Будет обидно, если что-то произойдет с ее мамой. "И ушел", - рассказала Дэниелс.

Женщина не стала скрывать, что очень испугалась. Теперь же она считает огласку той истории необходимым - для ее безопасности и безопасности ее близких.

Как сообщала "Страна", ранее Сторми Дэниэлс, чье настоящее имя Стефани Клиффорд, подала в суд на президента США. Она заявила, что ее пытаются заставить замолчать о связи с Дональдом Трампом.

Мелания Трамп также прокомментировала новости об изменах мужа с порноактрисой.