Главу Николаевской ОГА Алексея Савченко допросили в рамках досудебного расследования причин самоубийства и.о. директора николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Об этом сообщают НикВести.

Также допрошен заместитель губернатор и заместитель директора аэропорта. Об этом на брифинге рассказал начальник Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз.

"Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждений к подписанию документов не было", - заявил глава Нацполиции.

При этом по результатам недели расследования он сказал, что не видит оснований полагать, что Волошин сделал это под внешним давлением. Однако эту версию продолжают отрабатывать.

В полиции заявили, что никаких актов выполненных работ по ремонту здания аэровокзала не было.

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин.

20 марта в Николаеве под стенами местной облгосадминистрации около сотни человек требовали отставки губернатора Алексея Савченко. Участники акции заявили, что в гибели военного летчика Владислава Волошина, который в последнее время занимал пост руководителя николаевского аэропорта, виноваты чиновники ОГА.

Как сообщала "Страна", летчик Волошин получил странный звонок за день до самоубийства.