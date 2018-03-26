Арестованная и находящаяся в камере СИЗО внефракционный нардеп Надежда Савченко голодает, но при этом пьет воду. Об этом сообщили адвокат обвиненного в терроризме политика Виктор Чевгуз, сообщают Украинские новости.

"Она голодает, но воду мы ей привезли, она ее пьет", - сказал защитник и добавил, что Надежда Савченко чувствует себя нормально и на здоровье не жалуется.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова намерена лично контролировать соблюдение конституционных прав Савченко.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева избрал для Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога.

Савченко еще в суде заявила, что в начинает голодовку.

Ранее "Страна" писала о том, что защита Савченко подает в суд апелляцию на меру пресечения.

Также мы сообщали, что сестра арестованного нардепа Вера Савченко рассказала о холодной камере в СИЗО и о том, что НАдежда попросила одеяло.