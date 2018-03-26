В Польше, Литве и Латвии российских послов вызвали в МИД стран.

Об этом со ссылкой на информацию из посольств сообщает РИА Новости.

С чем это связано, пока неизвестно.

Накануне в СМИ появилась информация, что двадцать стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Британская газета The Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что на такой шаг могут пойти Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва и ряд других европейских государств.

Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

Ранее "Страна" сообщала, что Скрипали на 4 часа отключали GPS в день отравления, - The Times.

Также близкая подруга отравленного Скрипаля боится говорить с полицией.