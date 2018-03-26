В понедельник, 26 марта, Парковый пешеходный мост в Киеве подсветят фиолетовым светом в знак Всемирного дня информирования об эпилепсии. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Путепровод загорится "фиолетовым" с 18.20.

Цель международной акции - развеять мифы об эпилепсии и помочь людям, которые живут с этим диагнозом.

"В 2008 году девятилетняя девочка Кэссиди Меган, которая страдала эпилепсией, предложила отмечать эту дату под названием "Фиолетовый день", чтобы показать, что люди с эпилепсией не одиноки и живут такой же жизнью, как и все остальные. Идею девочки поддержала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии. Первая кампания состоялась 26 марта 2008 года. Ее участники прикалывали к одежде фиолетовую ленту (символ эпилепсии) или просто надевали что-то фиолетовое. Есть сведения, что эпилепсией страдали многие известные люди: Юлий Цезарь, Александр Македонский, Нострадамус, Данте Алигьери, Иван Грозный, Наполеон Бонапарт, Федор Достоевский, Альфред Нобель, Винсент ван Гог", - рассказали на странице департамента.

Фото: facebook.com/kievtransport

Как сообщала "Страна", в Харькове страдавший эпилепсией парень выпрыгнул из окна квартиры на 9 этаже.

Напомним также, что в центре Киева таксист-эпилептик разбил два автомобиля.