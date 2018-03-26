Внефракционный депутат Дмитрий Ярош задекларировал 598,5 тыс. грн доходов за 2017 год. Из них 183,2 тыс. грн составила депутатская зарплата, еще 252,8 тыс. грн - обеспечение депутатской деятельности и 162,4 тыс. грн - это доход от продажи автомобиля Skoda Oсtavia 2009 год выпуска.

Об этом сообщают "Украинские новости".

В Единый госреестр деклараций Ярош также внес право на торговую марку "визитка Яроша".

Нардеп владеет двумя квартирами (46,4 кв. м и 44,5 кв. м) и 26% дома (68 кв. м) в Каменском (Днепропетровская область).

Наличные и вклады банках Дмитрий Ярош не задекларировал.

Его супруга владеет квартирой (53,9 кв. м) и автомобилем Opel Astra A5 2006 год выпуска.

Напомним, что за 2016 год Ярош задекларировал 290 469 грн, из них депутатская зарплата составила 120 598 гривен. Еще 169 871 гривну он получил на обеспечение депутатской деятельности.

Как сообщала "Страна", 26 марта Единый государственный реестр электронных деклараций внезапно начал демонстрировать сбои в работе. При заходе на ресурс появляется надпись "Ошибка 503" и предлагает повторить попытку.