В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По данным ведомства, задержанный ранее передавал информацию о решении Польши по "Северному потоку-2". Об этом сообщает Польское радио.

По данным ресурса, задержанный Марек В. интересовался деятельностью польского Министерства энергетики. Он поддерживал контакты с офицерами российской разведки, действовавшими под дипломатическим прикрытием в посольстве России в Варшаве. Акция была скоординирована с действиями других государств Европейского Союза.

По словам представителя координатора специальных служб Польши Станислава Жарина, подозреваемый имел информацию о ключевых для польской энергетики проектах, был вовлечен в получение евросоюзных средств на проекты диверсификации поставок газа в Польшу.

По информации Агентства внутренней безопасности, мужчина также передавал российским спецслужбам информацию о будущих действиях польского правительства в деле газопровода "Северный поток-2".

Задержанному предъявлено обвинение в шпионаже (санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения), также мужчина арестован на три месяца.

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