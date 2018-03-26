В Египте в понедельник, 26 марта, начались выборы президента страны, которые продлятся трое суток. Об этом сообщает DW.

Кандидатов на эту должность лишь двое - действующий президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси и лидер партии "Аль-Гад" Муса Мустафа Муса.

Голосование на выборах будет пройдет с 26 по 28 марта, а окончательные результаты выборов должны быть объявлены до 2 апреля.

Право отдать свой голос за одного из кандидатов - почти у 60 миллионов граждан страны.

На выборах прогнозируется убедительная победа ас-Сиси, а его соперника называют техническим кандидатом. Муса является малоизвестным в Египте политиком и ранее долгое время поддерживал ас-Сиси. Он зарегистрировался для участия в выборах в последний момент - за 15 минут до окончания срока регистрации кандидатов. Оппозиционные политики решили не участвовать в выборах, обвинив власть в репрессиях. Они также призвали своих сторонников бойкотировать волеизъявление.

63-летний Абдель Фатах ас-Сиси возглавляет Египет с июня 2014 года.

В 2013 году он сыграл ключевую роль в свержении предыдущего египетского лидера Мухаммеда Мурси в результате военного переворота.

Напомним, в Египте под звуки гимна и военные марши начали перенос гигантской статуи Рамзеса Второго.

Как сообщала "Страна", в Египте казнили 15 человек после нападения на мечеть.