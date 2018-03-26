В украинских водах Азовского моря пограничники задержали рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России. На борту находится экипаж из 10 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В сообщении сказано, что судно "Норд" остановили в 15 милях от Обиточной косы. Оказалось, что оно зарегистрировано в Крыму.

Фото: dpsu.gov.ua

"Кроме этого члены команды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь", – отмечается в релизе.

Задержанное судно с командой на борту было отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.

О даном факту проинформированы СБУ и Нацполиция.

"На задержанных членов команды судна составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины)", – добавили в Госпогранслужбе.

Видео: youtube.com

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