Многие родители, и автор этих строк не исключение, в детстве не имели возможности обзавестись настоящим фирменным скейтбордом. Оно и немудрено, ведь в советском детстве самое лучшее, что могло быть у нас – это легкосплавная доска с резиновыми колесами, которая ну никак не являлась скейтбордом в его классическом понимании.

Поэтому, выбирая ребенку скейтборд для покатушек или в качестве подарка, многие читатели этого материала попросту не знают, ху из ху в большом мире скейтбордов. Попытаемся крайне доступно и кратко пояснить принципиальные отличия ныне популярных досок.

Итак, классический скейтборд представляет собой деревянную доску с закругленными краями, крепко зафиксированную на две пары роликов. Ролики размещены на двух осях, и позволяют доске как бы «плавать» на них.

Скейтборд в большинстве случаев изготавливается из двух пород кленов – китайского или канадского. Больше всего ценятся деки из канадского клена – они прочны и долговечны. Доска из китайского клена несколько дешевле, но уступает по качеству своему сородичу. Опытные скейтбордисты рекомендуют покупать скейтборд известных брендов из канадского клена. Найти такой скейтборд по ценам ниже магазинных можно благодаря сервису сравнения цен.

Еще некоторые виды скейтбордов изготавливаются из полипропилена ударопрочных марок.

Теперь о типах скейтбордов. Так называемые «прогулочные» доски, на которых можно преодолевать значительные расстояния в городском режиме движения – это лонгборды. Длина деки лонгборда составляет не менее одного метра, поэтому он не слишком приспособлендля трюков.

Снейкборд – это изогнутый скейтборд, предназначенный для экстремального прохождения сложных препятствий.

Модели из упоминаемого выше полипропилена именуются пенни-бордами или миникруизерами. Они пригодны для обычного катания в городе, но и вполне сносны при тренировке над простыми трюками.