Заместитель председателя фракции "Объединение "Самопомощь" Егор Соболев задекларировал 534,8 тыс. гривен доходов за 2017 год.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Согласно данным Единого госреестра деклараций, 254,7 тыс. грн дохода нардепа составила зарплата, 252,8 тыс. грн - средства за выполнение депутатских полномочий. Еще 27,3 тыс. грн - оплата его поездок представительством Фонда Ганса Зайделя в Киеве.

Также Соболев задекларировал 98,5 тыс. гривен на счету в Приватбанке.

Его супруга, тележурналист Мария Падалко, задекларировала 531,5 тыс. грн годовой зарплаты от телекомпании "Студия 1+1", гонорары в размере 16,7 тыс. грн от "1+1 продакшн", 15 тыс. гонораров от общественной организации "Украинская Академия Лидерства" и 6,2 тыс. грн гонораров от компании "ЛеДоен".

Соболеву принадлежит земельный участок площадью 800 кв. м и жилой дом площадью 136,9 кв. м в селе Горбовичи Киевской области, а также дом площадью 54,2 кв. м в селе Белоцерковцы Полтавской области.

Маричка Падалко задекларировала квартиру площадью 47 кв. м в Киеве, и 2,7 тыс. долларов на счету в Ощадбанке.

В марте 2017 года она получила кредит в размере 377 тыс. грн на автомобиль Suzuki New SX4 2017 года выпуска, который на момент приобретения стоил 528 тыс. грн.

В декларации за 2016 год Падалко указывала автомобиль Mazda 3 2005 года выпуска (в декларации за 2017 год его нет).

За 2015 год Соболев задекларировал 286,5 тыс. грн доходов, а за 2016 год - 546,7 тыс. грн доходов.

Напомним, что украинских антикоррупционеров все-таки вынудят сдавать декларации несмотря на требования Запада.

Как сообщала "Страна", НАПК просит доступ еще к 16 реестрам для проверки Е-деклараций.