В Донецкой области 33-летнего жителя Мариуполя приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство полицейского, вымогательство, кражу, незаконное завладение транспортным средством и участие в незаконных военизированных формированиях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Сообщается, что осужденный нанес 10 ударов топором по голове участковому инспектору, который пришел на вызов бывшей жены злоумышленника.

"С ноября 2014 по апрель 2015 мужчина периодически приходил к своей бывшей жене домой, где, угрожая применением насилия, требовал у нее денежные средства. Не получая денег, он резал интернет-кабель, ломал пластиковые трубы водоснабжения, демонтировал металлический люк, чем причинил женщине немалый материальный ущерб", - говорится в сообщении ведомства.

В результате женщина обратилась в полицию, а когда пришел участковый инспектор, то ее бывший муж, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, ударил его топором.

"От полученных многочисленных травм милиционер скончался, а злоумышленник забрал из кармана погибшего денежные средства, мобильный телефон, ключи от автомобиля и на угнанном авто поехал к своему товарищу", - говорится в сообщении.

Известно, что до убийства злоумышленник состоял в рядах террористов "ДНР", куда он вступил добровольно, ради денежного вознаграждения за охрану административного здания горисполкома. А когда боевики перестали ему платить, он покинул незаконное формирование.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину частично, но сторона обвинения предоставила достаточно доказательств. Поэтому суд признал мужчину виновным по ч.2 ст. 260, ч.ч.1,2 ст. 189, ст.348, ч.2 ст., Ч.2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Приговор суда еще не вступил в законную силу, у сторон есть 30 дней на его обжалование в суде высшей инстанции.

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