Крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair осенью начинает полеты из Украины. Лоукостер откроет 10 новых маршрутов из Киева и 5 - из Львова.

Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Начало полетов запланировано на конец октября 2018 года. Кроме того, Ryanair уже заинтересовалась внутренними рейсами по стране.

Отметим, что почти половина пунктов назначения - это Польша, которая сейчас становится главной страной для трудовой миграции украинцев.

"Страна" проверила, какие рейсы лоукостера уже доступны для бронирования и почем билеты на них.

Цены на билеты Ryanair

Киев – Барселона. На ноябрь билеты туда стоят, в зависимости от даты, от 78,53 до 46,91 евро, обратно - от 56,09. На некоторые даты в декабре в Барселону еще есть билеты по 32,63 евро.

Киев – Братислава. Билет в столицу Словакии в ноябре на данный момент стоит от 26,51 до 32,68 евро, в декабре – до 78,53 евро. Обратные билеты – от 26,51 до 38,96 в ноябре и до 93,83 евро в декабре.

Киев – Вроцлав. В этот город можно улететь всего за 9,99 евро в ноябре. Максимальная цена составляет 35,69 евро. Такие же цены и на обратные билеты. А вот в декабре путешествие может обойтись дороже –максимальная цена достигает 75,47 евро, хотя на некоторые даты также есть билеты по 9,99.

Киев – Варшава. В этом направлении есть билеты от 9,99 до 35,69 евро в одну сторону. В декабре цены становятся выше – со второй половины месяца билеты уже по 75,47 евро. Примерно в ту же цену и обратные билеты.

Киев – Краков. Билеты из Борисполя в Краков на ноябрь стоят от 9,99 до 35,69 евро. Обратно самый дешевый билет будет стоить 24,47, самый дорогой – 35,69. Ближе к Рождеству и Новому году цены вырастают: во второй половине декабря билеты уже по 75,47 евро в Краков, а обратно – 90,77.

Киев – Познань. В этот польский город на ноябрь можно купить билеты от 9,99 до 24,47 евро. Обратно улетите по цене от 24,47 до 30,6 евро, только на одну дату есть билеты по 9,99. Что касается декабря, то цены вырастают в 20-х числах: билет уже стоит 75,47 евро, обратно самый дорогой билет обойдется в 111,89 евро.

Киев – Гданьск. В этом направлении можно улететь в ноябре по цене от 9,99 до 35,69 евро. Обратно – от 24,47 до 35,69 евро. В декабре туда от 29,57 до 35,69 в первой половине месяца туда и от 9.99 евро обратно, а после 20 числа билет туда обойдется в 75,47 евро, обратно – 90,77 евро.

Киев – Вильнюс. Полет в столицу Литвы в ноябре будет стоить от 26,51 до 37,73 евро, только на одну дату – 25 ноября – есть билеты за 9,99. Обратно – от 26,51 до 38,96 евро. Декабрь: от 9,99 (только 1 числа) до 37,73 в даты до 21 декабря, позже билеты уже будут по 78,53 евро. Из Вильнюса в Киев в декабре можно улететь по цене от 9,99 евро до 31,61, а после 21 числа билеты уже по 93,83 евро.

Киев – Стокгольм. Поездка в столицу Швеции в ноябре будет стоить от 19,99 до 40,79 евро. Обратные билеты в ту же цену. Примерно такие же цены в декабре, но только до 19 числа. После этого туда билет стоит 82,61 евро, обратно 98,93.

Киев – Лондон. В ноябре перелет стоит от 19,99 до 54,05 евро. Обратно улетим по стоимости от 19,99 до 36,71 евро. Что касается декабря, то до 17 числа самый дорогой билет Киев-Лондон стоит 43,85 евро, а на более поздние даты – только по 89,75. Вернуться из Лондона в декабре будет стоить от 19,99 до 36,71 евро в даты с 1 по 17 декабря. Во второй половине месяца билет стоит уже 108,11 евро.

Подчеркнем, что, в отличие от предыдущих направлений, в Лондон по безвизу попасть нельзя – необходимо оформлять британскую визу.

Львов – Краков. Цены на билеты в ноябре – от 9,99 до 26,46 евро, обратно – такие же цены. Билеты дорожают на дат, начиная с 19 декабря: туда 92,01 евро, а обратно 65,31.

Львов – Варшава. Билеты от 9,99 до 29,57 евро, в декабре – от 24,47, с 21 декабря – по 90,77 евро. Обратные билеты стоят от 9,99 до 24,47 евро, а с 21 декабря – по 63,23 евро.

Львов – Дюссельдорф. Цены на билеты в ноябре и первой половине декабря от 9,99 до 26,51 евро. Обратно летим по тем же ценам. Начиная с 19 декабря, билет в Дюссельдорф стоит 93,83 евро, обратно – 66,29.

Львов – Мемминген. Билет туда в ноябре и первой половине декабря стоит от 26,51 до 31,61 евро (в декабре есть даты по 9,99), обратно от 9,99 до 26,51. С 19 декабря стоимость билета туда составляет 93,83, обратно от 66,29 до 78,53 евро.

Львов – Лондон. Цены в ноябре и первой половине декабря: от 19,99 до 36,71 евро. Начиная с 21 декабря, билет туда стоит 108,11 евро, обратно от 74,45 до 128,51 евро.

Расписание полетов Ryanair из Украины

Согласно зимнему расписанию авиакомпании, из Киева в Барселону будет 4 рейса в неделю, в Братиславу - 3, в Гданьск - 2, в Краков - 3, в Лондон Станстед - 5, в Познань - 2, в Стокгольм С - 3, в Вильнюс - 3, в Варшаву М - 4 и во Вроцлав - 3.

Из Львова в Дюссельдорф W можно будет улететь 3 раза в неделю, в Краков - 3, в Лондон Станстед - 3, в Мемминген - 2, в Варшаву М - 3.