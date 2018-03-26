Контактная группа по Донбассу заявила о "пасхальном перемирии" с 30 марта
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердила намерение ввести режим прекращения огня с 00:01 киевскому времени 30 марта.
Соответствующее заявление группы размещено на сайте ОБСЕ.
В заявлении сказано, что при принятии данного решения ТКГ при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей учитывала позитивное влияние повторного подтверждения приверженности сторон режиму прекращения огня 2 марта 2018 года, важность обеспечения мира и спокойствия для населения, наступающие пасхальные праздники, а также ранее достигнутые соглашения и обязательства сторон.
"Подтверждаем свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени (совпадает с московским)", - сказано в сообщении.
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