Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердила намерение ввести режим прекращения огня с 00:01 киевскому времени 30 марта.

Соответствующее заявление группы размещено на сайте ОБСЕ.

В заявлении сказано, что при принятии данного решения ТКГ при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей учитывала позитивное влияние повторного подтверждения приверженности сторон режиму прекращения огня 2 марта 2018 года, важность обеспечения мира и спокойствия для населения, наступающие пасхальные праздники, а также ранее достигнутые соглашения и обязательства сторон.

"Подтверждаем свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени (совпадает с московским)", - сказано в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин готов передать Донбасс под контроль временной международной администрации - Time.

Также миссия ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе.