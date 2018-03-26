Местные жители перекрыли трассу Кропивницкий - Николаев, требуя отремонтировать дорогу. В районе села Воссиятское трасса стала практически непроездной. Об этом сообщает ТСН.

Местные сетуют, что на этой трассе общегосударственного значения иногда не найти и лоскута асфальта, а ямы достигают метровой глубины.

Несколько десятков человек непрерывно ходят по пешеходному переходу, время от времени пропускают легковушки.

Активисты не собираются прекращать акцию, пока к ним не приедет руководство области.

Ранее "Страна" писала о том, что обнародована детальная карта новой окружной вокруг Киева и по каким населенным пунктам она пройдет.

Также мы писали о том, что движение по трассе Киев - Борисполь перекрыли из-за подозрительного предмета в пакете.