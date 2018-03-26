Жители сел перекрыли трассу Кропивницкий - Николаев с требованием отремонтировать дорогу
Местные жители перекрыли трассу Кропивницкий - Николаев, требуя отремонтировать дорогу. В районе села Воссиятское трасса стала практически непроездной. Об этом сообщает ТСН.
Местные сетуют, что на этой трассе общегосударственного значения иногда не найти и лоскута асфальта, а ямы достигают метровой глубины.
Несколько десятков человек непрерывно ходят по пешеходному переходу, время от времени пропускают легковушки.
Активисты не собираются прекращать акцию, пока к ним не приедет руководство области.
Ранее "Страна" писала о том, что обнародована детальная карта новой окружной вокруг Киева и по каким населенным пунктам она пройдет.
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