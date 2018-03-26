В Украине отдельные местные советы устанавливают необоснованно завышенные тарифы на тепло для населения. Особенно "отличились" местные власти Борислава во Львовской области, Каменского в Днепропетровской области и Кропивницкого (бывшего Кировограда).

Об этом сообщила на своем сайте Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"После проведения тарифной децентрализации полномочия по установлению тарифов части субъектов хозяйствования, которые не подпадают под критерии лицензирования НКРЭКУ, перешли в местные органы власти. Получив такие полномочия некоторые органы местного самоуправления начали устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выше, чем раньше устанавливала НКРЭКУ", - говорится в сообщении.

В Комиссии отметили, что когда регулятор устанавливал тарифы на тепло, то эти органы местного самоуправления давили на НКРЭКУ, а именно — накладывали моратории на повышение тарифов, пытались привлечь к уголовной ответственности главу и членов Комиссии и тому подобное.

"Однако, как показывают примеры, в случае установления тарифа самим органом местного самоуправления эти тарифы значительно выросли. Это в свою очередь подтверждает мнение о непоследовательности и популистских действиях некоторых органов местного самоуправления по вопросам обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги по отношению к Регулятору", - обратили внимание в НКРЭКУ.

Фото: nerc.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что председатель Нацкомиссии по тарифам Вовк скоро покинет свой пост.

Также киевлянам придется заплатить за поверку счетчиков горячей воды.