"Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" очередным прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 26 марта по 2 апреля. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

На неделе обещают дождь и мокрый снег. Самым холодным днем недели станет среда, когда днем обещают не выше +1. А с пятницы начнет теплеть и на выходных температура достигнет +11...+17.

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует снег и дождь на этой неделе в Киеве. Мокрый снег обещают во вторник и четверг, а в пятницу - дождь. Температура днем +6...+8, в среду будет немного холоднее: +2...+4. Ночью -1...+1.

По данным сайта Sinoptik.ua, в среду и четверг в Киеве пойдет мокрый снег. А в субботу-воскресенье - дождь. Дневная температура +3...+7, на выходных потеплеет до +10...+13.

Сайт Gismeteо считает, что на этой неделе в столице будут осадки. Дождь возможен во вторник, среду, четверг, а также в субботу. Днем +5...+6. В среду похолодает до +1. С пятницы термометры покажут +12 днем.

Ресурс Мeteoprog.ua обещает мокрый снег 28 марта и слабый дождь 30 и 31 марта. Днем +3...+6. С пятницы начнет теплеть и в воскресенье температура днем достигнет +17.

Сайт Weather.com сообщает, что со среды по воскресенье зарядят дожди. Днем +3...+7, на выходных потеплеет до +11...+12.

На прошлой неделе погода была следующей:



19 марта, понедельник -4, переменная облачность



20 марта, вторник -6, снег

21 марта, среда -3, снег

22 марта, четверг +1, переменная облачность

23 марта, пятница +2, ясно

24 марта, суббота +4, переменная облачность

25 марта, воскресенье +6, ясно.

Таким образом, ближе всех к верному прогнозу был Sinoptik.ua, остальные ресурсы также были близки к реальной погодной картине.

Напомним, что синоптик опубликовала фото масштабного антициклона, который принес в Украину весну.

Как сообщала "Страна", в Украину постепенно приходит тепло и солнечная погода.