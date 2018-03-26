Единый государственный реестр электронных деклараций внезапно начал демонстрировать сбои в работе. При заходе на ресурс появляется надпись "Ошибка 503" и предлагает повторить попытку.

Между тем, до 1 апреля все субъекты декларирования обязаны подать декларацию за 2017 год.

Как выяснилось, то, что реестр не работает пользователи, желающие подать декларацию, заметили еще 20 марта.

"С 05.40 стараюсь подать декларацию. Бестолку ...

"Ошибка. Не удалось соединиться с сервером. Попробуйте позже ».

Радует, что еще 10 дней. Вечером попробую, ночью или рано утром - до 05.00 ... Но как-то в этом году очень рано начались «технические проблемы» с сайтом НАПК", - написала судья Александра Жуковская.

Своими впечатлениями о работе реестра е-деклараций поделился в соцсети и нардеп Дмитрий Тымчук.

"Предлагаю переименовать НАЗК в "агентство "Помилка 503".

Кто заполнил е-декларацию, а потом решил проверить, размещена ли она на сайте НАЗК, поймет, о чем это я", написал в соцсети нардеп.

Напомним, согласно законодательству, чиновники должны успеть подать е-декларации до 1 апреля. За нарушение этого требования предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада не захотела отменять Е-декларирование для антикоррупционеров несмотря на требования Запада.

Также мы сообщали, что стало известно, сколько министр Климкин официально заработал в прошлом году.